Was kann man für Wildbienen, Schmetterlinge und andere Insekten tun? Am Mittwoch befasst sich das Bundeskabinett mit dem Entwurf für das neue Insektenschutz-Gesetz. Es geht u.a. um den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in speziellen Naturschutzgebieten und um den Streit zwischen zwei Ministerinnen. mehr...