Wer hat am Tag der Flutkatastrophe welche Fehler gemacht? Der Untersuchungs- ausschuss des Landtags versucht seit Wochen herauszufinden, wer die politische Verantwortung für die Ereignisse trägt. Am Freitag ging es auch um die Frage, warum die Leitstelle in Koblenz keine Warnung an Medien herausgegeben hat. mehr...