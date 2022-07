Immer wieder kommt es in Rheinland-Pfalz zu Sprengungen von Geldautomaten, so wie in der Nacht zum Dienstag im Mainzer Stadtteil Drais. Oft erbeuten die Täter dabei kein Geld - wie auch diesmal. Erst vor einer Woche war der Polizei eine größere Bande von Automatensprengern ins Netz gegangen. mehr...