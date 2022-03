Trotz der weiterhin hohen Infektionszahlen sieht das Bundesgesundheitsministerium die fünfte Corona-Welle in vielen Bundesländern überschritten. Auch in Rheinland-Pfalz treten viele Lockerungen in Kraft. In vielen Bereichen fällt die Maskenpflicht weg. Und in Hotels und Restaurants gilt wieder die 3G-Regel. mehr...