Chats, News, Fake News - Worte: Um all dies ging es am Dienstag im Gottesdienst zum Reformationstag aus der evangelischen Friedenskirche in Ludwigshafen. Der Gottesdienst war ein ganz besonderer, weil er live in der ARD übertragen wurde. Das war auch für die Beteiligten etwas Außergewöhnliches.