Bilder von überschwemmten Orten und übereinander gestapelten Autos kennt man in Rheinland-Pfalz leider allzu gut. Jetzt erreichen uns diese Bilder aus Spanien. Mehr als 70 Tote und zahlreiche Vermisste - das ist die traurige Zwischenbilanz einer schweren Flutkatastrophe dort. Besonders schlimm ist die Situation in der Mainzer Partnerstadt Valencia und in der Region drum herum.