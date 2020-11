In einer Video-Schalte haben die Bundeskanzlerin und die Länderchefs über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) informierte in einer Pressekonferenz über die Beschlüsse. Ziel ist es, die rasant steigenden Infektionszahlen wieder zu bremsen. mehr...