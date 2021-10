Auf dem Rhein bei Hagenbach in der Südpfalz haben sich in den vergangenen Nächten gleich zwei Schiffe festgefahren. In der Nacht auf Montag ein Passagierschiff mit 90 Menschen an Bord, in der Nacht auf Dienstag dann ein Tankschiff, beide Schiffe trennten nur 100 Meter. Nachdem erste Abschleppversuche gescheitert waren, kam am Dienstagnachmittag Bewegung in die Sache. mehr...