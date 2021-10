Wer in Rheinland-Pfalz gerne Kanu fährt, der kennt ihn: den Glan. Der Fluss sieht zwar sehr schön aus, ist aber in keinem guten Zustand. Sagt die zuständige Behörde und will im jetzt dafür sorgen, dass sich der ökologische Zustand des Flusses in den nächsten Jahren stark verbessert. mehr...