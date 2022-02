Hotellerie- und Gaststättenbetreiber haben sich nach dem wegen Corona ausgefallenen Weihnachtsgeschäft im vergangenen Jahr in diesem Jahr auf klingelnde Kassen in der Adventszeit gefreut. Doch die bald geltende 2G-Regel in Restaurants und Hotels macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. So wie in Ingelheim. mehr...