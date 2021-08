Seit vier Tagen räumen die Bewohner in Trier-Ehrang nun auf nach der Flut. Auf den Straßen türmt sich Sperrmüll und Elektroschrott. Und so sieht es fast überall in der betroffenen Region aus. Binnen Tagen wurde so viel Müll auf die Deponien gebracht wie sonst im ganzen Jahr. mehr...