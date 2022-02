Gefälschte Impfpässe sind offenbar begehrt: Das Landeskriminalamt ermittelt mittlerweile in 1.253 Fällen. Laut Innenministerium werden die meisten Fälschungen in Apotheken vorgelegt, wo sie digitalisiert werden sollen. Und hier fliegen die Fälschungen dann auch am häufigsten auf. mehr...