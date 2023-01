Immer mehr Fastnachtsumzüge in Rheinland-Pfalz werden wegen der hohen Sicherheitsauflagen abgesagt. Auch die "Geeßtreiwer" in Mutterstadt streichen ihren Umzug. Und genau darum ist jetzt auch der Umzug im benachbarten Maxdorf in Gefahr, denn die Behörden befürchten zu viele Besucher aus Mutterstadt. Innenminister Michael Ebling (SPD) hat nun angekündigt, die Vorschriften erneut prüfen zu wollen.