2014 haben Überschwemmungen im Pfälzer Bergland Schäden in Millionenhöhe angerichtet. Damit so etwas nicht noch einmal passiert, rüstet der Ort Dielkirchen vor: Die Freiwillige Feuerwehr verteilte am Samstag mehr als 800 Sandsäcke an die Anwohner.