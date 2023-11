SPD-Staatssekretärin Heike Raab hat sich am Donnerstag im Medienausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags zu Kritik und Rücktrittsforderungen geäußert. Die waren nach einem Beschwerdebrief an den SWR aufgekommen. Raab verteidigte ihren Brief als sachliche Kritik. Sie habe ihn "nach reiflicher Überlegung" versandt.