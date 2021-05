Verwahrlost und schlecht ernährt. In diesem Zustand waren 28 Pferde, als sie im März ihrer Besitzerin im pfälzischen Carlsberg weggenommen wurden. Da die Besitzerin offenbar auch danach keine geeignete Unterbringung der Tiere sicherstellen konnte, wurden die Pferde am Donnerstag in Haßloch versteigert. mehr...