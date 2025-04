Das All hat auf Menschen schon immer eine besondere Faszination ausgeübt. Für Sternegucker setzt der Januar 2025 dem Ganzen aber nochmal die Krone auf. Denn gleich vier Planeten sind in diesem Monat gleichzeitig sichtbar: Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Und Ende des Monats gesellen sich noch Uranus und Neptun dazu. Dann sollen die Planeten in einer Reihe am Himmel stehen.