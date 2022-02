Corona trifft viele Einzelhändler hart - vorallem Mode- und Schuhhändler in den Innenstädten leiden darunter. Der Handelsverband fürchtet, dass in diesem Jahr 16.000 Geschäften in ganz Deutschland das Aus droht. Corona belastet aber nicht alle gleichermaßen: das zeigen zwei Beispiele aus Koblenz und Kaiserslautern. mehr...