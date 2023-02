Mit einer Fachkräftekampagne will die rheinland-pfälzische Landesregierung vor allem junge Menschen für den Erzieherberuf begeistern. Derzeit seien etwa 1.500 von insgesamt 26.000 Vollzeitstellen nicht besetzt, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Montag bei der Vorstellung der Kampagne in Mainz.