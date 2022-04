Nach dem Willen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern sollen Infizierte und Kontaktpersonen freiwillig entscheiden, ob sie in Quarantäne gehen - oder nicht. Ausgenommen davon sind Beschäftigte im medizinischen Bereich. Patientenschüzuer kritisieren die Entscheidung schon jetzt heftig: so werde das Virus verharmlost. Bei in Mainz befragten Menschen löst die Nachricht der freiwilligen Quarantäne ganz unterschiedliche Reaktionen aus. mehr...