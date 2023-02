Bei dem Brand eines mehrstöckigen Wohnhauses am Danziger Platz in der Innenstadt von Ludwigshafen sterben am 3. Februar 2008 neun Menschen. Unter den Todesopfern sind vier Frauen und fünf Kinder, alle mit türkischen Wurzeln. Mehr als 40 Menschen aus dem Haus werden zum Teil schwer verletzt.