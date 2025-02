Der Betriebsrat des Automobilzulieferers Eberspächer ist am Mittwoch vor dem Arbeitsgericht in Landau gescheitert. Er wollte mit einem Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen Kündigungen vorgehen. Denn der Konzern plant, annähernd 200 Arbeitsplätze am Standort Herxheim abzubauen und ins Ausland zu verlagern. Der Betriebsrat fühlt sich übergangen.