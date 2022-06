Das Bundesgesundheitsministerium und das Deutsche Rote Kreuz haben am Dienstag zu Blutspenden aufgerufen. Anlass war der Weltblutspendetag und vor allem die Tatsache, dass viel zu wenig Blut gespendet wird. Das macht auch Krankenhäusern in Rheinland Pfalz zu schaffen - zum Beispiel in Bad Kreuznach. mehr...