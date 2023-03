Die 12-jährige Luise aus Freudenberg kommt am Samstag nicht von einem Besuch bei einer Freundin nach Hause. Am Sonntag wird das Kind dann in einem Waldstück tot aufgefunden. Tatverdächtig sind zwei Mädchen aus dem Bekanntenkreis des Opfers. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.