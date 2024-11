Die vorgezogene Bundestagswahl soll am 23. Februar stattfinden - also eine Woche vor Rosenmontag. Und plötzlich ist das nicht nur eine politische Angelegenheit. Die Fastnachtskampagne stürzt der Termin in ein echtes Zeitproblem. Die ganzen Sitzungen, die Planungen der Motivwagen und natürlich die Büttenreden - das alles braucht eigentlich Zeit.