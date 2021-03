Ab heute kann man Corona-Selbsttests in Supermärkten kaufen. Das Interesse ist offenbar groß, auch in Rheinland-Pfalz.

Der Discounter Aldi ist vom Ansturm auf die ersten Corona-Selbsttests im Einzelhandel am Samstag selbst überrascht gewesen. "Die Artikel, die wir stationär in den Filialen vorrätig hatten, waren am Vormittag in den meisten unserer Filialen erwartungsgemäß ausverkauft", teilten Aldi Süd und Aldi Nord mit. Das Interesse an den Tests habe den Discounter "in dieser Intensität doch überrascht".

"Alle strömten zielgerichtet zur Kasse"

SWR-Reporterin Katharina Feißt erlebte den Ansturm auf die Selbsttests in dem Discounter am Mainzer Hauptbahnhof. "Ich bin kurz vor Ladenöffnung hin, und da hatte sich schon eine relativ lange Schlange gebildet", schildert sie. Es sei auch klar gewesen, dass die Leute allein wegen der Tests gekommen waren. "Die gab es nämlich nur an der Kasse, und alle sind dann zielgerichtet zur Kasse geströmt." Innerhalb weniger Minuten seien die Tests ausverkauft gewesen. Kassiererinnen hätten danach auf die Online-Bestellung vertröstet.

Schnelltests und Selbsttests - was steckt dahinter? Bei Lockerungen von Corona-Beschränkungen setzt die Bundesregierung auf Tests, die nicht extra im Labor ausgewertet werden müssen. Angeboten werden soll künftig zumindest ein kostenloser Schnelltest pro Woche für alle Bürger. Dazu wird durch geschultes Personal etwa in Apotheken, Testzentren oder Praxen ein Nasen- oder Rachenabstrich genommen. Die Probe kommt auf einen Streifen, der nach 15 bis 20 Minuten mit einer Verfärbung reagiert. Selbsttests für Zuhause können in konkreten Alltagssituationen helfen, etwa bei Privatbesuchen. Sie müssen in Apotheken, Geschäften oder im Internet gekauft werden. Selbsttests funktionieren ganz ähnlich wie die Schnelltests. Der Unterschied: Sie werden selbst durchgeführt und die Probe wird aus dem vorderen Nasenbereich entnommen. Sowohl beim Schnell- als auch beim Selbsttest gilt: Ein positives Ergebnis muss unabdingbar durch einen PCR-Test überprüft werden. Und auch bei einem negativen Ergebnis sind die Corona-Regeln weiterhin einzuhalten.

Momentaufnahme und kein Freifahrtschein

Die Menschen würden sich von den Selbsttests einfach mehr Sicherheit versprechen, berichtet die Reporterin. "Weil ich Eltern habe, die schon ein bisschen älter sind, und wenn ich die besuchen gehe, würde ich mich ganz gerne vorher absichern", hieß es zum Beispiel. Oder: "Um ohne Gefahr zusammenzusitzen - auch mal in geschlossenen Räumen." Den Leuten sei dabei absolut bewusst gewesen, dass der Test nur eine Momentaufnahme sei und kein Freifahrtschein.

Konkurrenten und Apotheken in den Startlöchern

Aldi bat Kunden, die leer ausgingen, um Verständnis. In der neuen Woche werde bereits mit den nächsten Lieferungen gerechnet. Auch der Konkurrent Lidl und die Supermärkte von Rewe und Edeka wollen bald mit dem Verkauf beginnen. Die Drogeriemarkt-Ketten Rossmann und dm planen den Start für Dienstag. Apotheken wollen die Produkte ebenfalls anbieten.