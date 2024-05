Am Diversity Day schauen wir auf das Thema Inklusion. Außerdem: Ein Mann in Alzey ruft das SEK auf den Plan und in einer Regionalbahn von Remagen nach Bonn werden Menschen durch Reizgas verletzt.

9:30 Uhr Geschäftsmann aus Trier wegen Betrugs vor Gericht Vor dem Landgericht Koblenz muss sich der Chef einer Firma aus Trier wegen Betrugs verantworten. Laut Anklage hat er als Geschäftsführer eines Trierer Unternehmens 32 private Anleger um insgesamt mehr als 400.000 Euro betrogen. Den Geschädigten habe er versprochen, gewinnbringend in Projekte aus dem Bereich erneuerbare Energien zu investieren. Tatsächlich sei das dem Angeklagten aber zu keiner Zeit gelungen.

9:10 Uhr Vertrag mit FCK-Torhüter Krahl verlängert Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat seinen Vertrag mit Torhüter Julian Krahl verlängert. Das hat der FCK am Abend mitgeteilt. Wie lange der neue Vertrag geht, sagte der Verein nicht. Krahl ist seit 2022 beim 1. FC Kaiserslautern und wurde in der vergangenen Saison Stammtorhüter. Jetzt hätten wir nur gern, dass der Verein eine weitere Personalie offiziell verkündet. Nun spuckt's schon aus - Wer wird neuer Trainer? Stimmen die Gerüchte, dass es Markus Anfang wird?

8:50 Uhr Falschfahrerin in Rheinhessen unterwegs Das hätte schlimm ausgehen können: Auf der B9 und verschiedenen Landstraßen in Rheinhessen war am Abend eine Falschfahrerin unterwegs. Nach Angaben von Zeugen kam es immer wieder zu Beinahe-Zusammenstößen – unter anderem auf der B9 bei Oppenheim und den Landstraßen bei Osthofen, Bechtheim und Dittelsheim-Heßloch. In Hillesheim konnte der Wagen schließlich von einer Streife gestoppt werden. Nach Angaben der Polizei saß eine 45-Jährige aus dem Kreis Alzey-Worms am Steuer. Ihr Führerschein wurde einkassiert. Warum sie auf der falschen Spur unterwegs war, ist noch unklar.

8:40 Uhr Kalenderblatt: Der 28. Mai im Jahr ... 2014: Der deutsche Astronaut Alexander Gerst startet mit einer Sojus-Rakete vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan zur Internationalen Raumstation ISS. 1987: Der 19-jährige deutsche Hobbyflieger Mathias Rust landet mit einem Sportflugzeug auf dem Roten Platz in Moskau. Mit der Aktion stellte er die hochgerüstete Weltmacht UdSSR bloß. Das brachte ihm 14 Monate Haft ein. 1934: In Corbeil, einem kleinen Ort in der kanadischen Provinz Ontario, kommen die weltweit ersten bekannten überlebenden Fünflinge zur Welt. Die Schwestern werden den Eltern weggenommen und wie eine Zirkusattraktion zur Schau gestellt. IMAGO IMAGO / Everett Collection

8:20 Uhr Diversity Day: Die Band "Alpina weiss Bescheid" Spontane Einlagen gehören bei jeder Probe und jedem Auftritt fest dazu. SWR Eine weitere schöne Geschichte heute am Diversity Day erzählt meine Kollegin Lara Dudek. Sie hat mit den Mitglieder der inklusiven Band "Alpina weiss Bescheid" in Trier gesprochen. Die Gruppe hat gerade ihr zweijähriges Bestehen gefeiert. Die sechs Bandmitglieder sind ein eingeschweißtes Team - verbunden durch die gemeinsame Liebe zur Musik. Inklusive Band aus Trier: Wie Musik verbinden kann

8:00 Uhr 🌳 Baum bremst Auto In die Kategorie "Hab ich auch wirklich den Herd ausgeschaltet?" oder "Hab ich auch wirklich die Haustür zugeschlossen?" fällt auch die Frage: "Hab ich auch wirklich die Handbremse angezogen?" Dass die Panik nicht ganz unbegründet ist, hat sich jetzt in Hochstetten-Daun im Kreis Bad Kreuznach gezeigt: Dort ist gestern ein geparktes Auto etwa 40 Meter einen Steilhang hinabgerollt, bevor es gegen einen Baum prallte und zum Stehen kam. Die Polizei vermutet, dass die Handbremse nicht angezogen war. Das Auto ist natürlich kaputt, aber ich finde, man kann trotzdem von Glück im Unglück sprechen, denn verletzt wurde niemand.

7:50 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Heute ist "Diversity-Tag", also DER Tag, an dem die Vielfalt von Menschen und Lebensformen sowie deren Anerkennung und Wertschätzung im Vordergrund stehen sollen. Auch der SWR als Teil der ARD hat die "Charta der Vielfalt" unterzeichnet und beteiligt sich mit Beiträgen in seinen Programmen am "Diversity-Tag"! Schwere Gewitter und Starkregen haben in der Nacht im Osten und Süden Bayerns mehrere Feuerwehr- und Polizeieinsätze ausgelöst. Insgesamt hielt sich die Lage laut Polizei jedoch in Grenzen. Verletzte gab es nicht. Wer wird Nachfolger bzw. Nachfolgerin von Volker Jung im Amt des Kirchenpräsidenten der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN)? Am Nachmittag werden die drei Kandidatinnen und Kandidaten im Rahmen einer Pressekonferenz in Frankfurt/Main vorgestellt. Das Einzugsgebiet der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau umfasst auch Teile von Rheinland-Pfalz.

7:40 Uhr Mann in Alzey bedroht Frau mit Messer Ein offensichtlich verwirrter Mann hat gestern Nachmittag ein Spezialeinsatzkommando der Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann die Betreuerin seiner Lebensgefährtin nicht in die Wohnung gelassen und sie stattdessen mit einem Messer bedroht. Auch den herbeigerufenen Polizisten erging es nicht besser: Sie wurden den Angaben zufolge ebenfalls mit dem Messer bedroht und kamen nicht in die Wohnung. Da die Einsatzkräfte nicht ausschließen konnten, dass sich die Lebensgefährtin in Gefahr befand, riefen sie das SEK. Das drang schließlich in die Wohnung ein, dabei wurde der Mann leicht verletzt. Er wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Seine Lebensgefährtin blieb unverletzt.

6:55 Uhr Sieben Verletzte bei Unfall in Neustadt Zwei schwerverletzte und fünf leichtverletzte Personen - das ist die Bilanz eines Unfalls gestern Nachmittag. Unfallverursacher war nach Angaben der Polizei ein Autofahrer, der auf der A65 Richtung Karlsruhe unterwegs war. Bei der Abfahrt an der Anschlussstelle Neustadt Nord auf die B38 sei er in den Gegenverkehr geraten. Es kam zur Kollision mit zwei weiteren Autos. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfallverursacher zu schnell gefahren ist. Die Abfahrt Neustadt Nord war wegen der Aufräumarbeiten bis zum Abend gesperrt. Es war zu erheblichen Behinderungen gekommen.

6:50 Uhr ⚽️ Bochum bleibt in der ersten Fußball-Bundesliga Seit gestern Abend steht nun auch der letzte der insgesamt 18 Vereine fest, die in der kommenden Saison in der ersten Fußball-Bundesliga spielen werden. Als letztes Team hat sich der VfL Bochum das Ticket fürs Oberhaus gesichert. Der VfL setzte sich als Erstligist in der Relegation gegen den dritten der zweiten Liga, Fortuna Düsseldorf, durch. Nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel zu Hause drehte Bochum das Rückspiel und gewann schließlich nach Elfmeterschießen. Eine entscheidende Rolle spielte dabei unter anderem Ex-Lautern Keeper Andreas Luthe, der für Bochum zwischen den Pfosten stand. Er beendete mit diesem Spiel seine Profikarriere. Meine Kolleginnen und Kollegen von der Sportschau haben die Zusammenfassung des Relegations-Rückspiels: Der VFL Bochum gewinnt die Relegation gegen Fortuna Düsseldorf und bleibt in der ersten Fußball-Bundesliga

6:40 Uhr In Worms beginnen die Proben der Nibelungen-Festspiele Liebe, Verrat, Rache, Krieg - ein uralter Sagenstoff in unzähligen Varianten. Warum es nie langweilig wird? Ganz einfach: Mögen wir Menschen auch zum Mond fliegen oder die künstliche Intelligenz erfinden - wir lieben und hassen, leiden und lachen noch genau so wie im tiefen Mittelalter. Und darum freuen sich auch in dieser Saison viele auf die Nibelungen-Festspiele in Worms, die vor der großartigen Kulisse des Kaiserdoms aufgeführt werden. In diesem Sommer heißt das Stück "Der Diplomat". Dabei steht die Sagenfigur Dietrich von Bern im Mittelpunkt. Der Friedensbote will einen blutigen Krieg verhindern, den eigentlich keiner will – und der dennoch unvermeidbar scheint. Zu den Ensemblemitgliedern gehört unter anderem Jasna Fritzi Bauer, bekannt aus dem Bremen-Tatort. Sie spielt die Kriemhild. Die Wormser Nibelungenfestspiele dauern vom 12. bis zum 28. Juli. Das Ensemble der Nibelungen-Festspiele Worms 2024 dpa Bildfunk Uwe Anspach

6:30 Uhr Papierboote zum Weltflüchtlingstag Zwölf große bunte Papierboote werden von Koblenz nach Berlin gebracht, wo sie am Weltflüchtlingstag am 20. Juni ausgestellt werden sollen. Sie sind Teil eines bundesweiten Projekts, mit dem die Arbeiterwohlfahrt auf die schwierige Lage von Flüchtlingen aufmerksam machen will. Gestern wurden die zwölf Boote, die von unterschiedlichen Gruppen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland gestaltet wurden, an die Arbeiterwohlfahrt Sachsen-Anhalt übergeben, denn sie hat die Aktion ins Leben gerufen. Anders als die kaum fahrtauglichen, überfüllten Kähne, mit denen viele Flüchtlinge übers Mittelmeer gekommen sind, werden die fragilen Papierboote allerdings nicht zu Wasser gelassen, sondern reisen auf anderen Wegen nach Berlin. Koblenz Kunstprojekt der AWO zum Weltflüchtlingstag Überdimensionale Papierboote reisen von Koblenz nach Berlin Von Koblenz aus reisen zwölf bunte Riesen-Papierboote nach Berlin. Die Kunstaktion soll auf die Situation von Flüchtlingen aufmerksam machen. 21:45 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP

6:20 Uhr Reizgas in Regionalbahn von Remagen nach Bonn Der Fall ist mysteriös: Reisende einer Regionalbahn, die aus Remagen Richtung Hauptbahnhof Bonn fuhr, haben über starke Reizungen der Atemwege geklagt. Und zwar so schlimm, dass von acht betroffenen Passagieren sechs mit Atemproblemen ins Krankenhaus kamen. Offenbar war hier ein Reizgas mit im Spiel. Um was für einen Stoff es sich genau gehandelt hat und wie er überhaupt in die Regionalbahn kam, ist derzeit noch völlig unklar. Was bisher bekannt ist und wie die Geschichte weitergeht - meine Kollegen halten euch hier auf dem Laufenden: Remagen Notarzt im Einsatz Mehrere Verletzte durch Reizgas in Regionalbahn von Remagen nach Bonn In einer Regionalbahn von Remagen (Landkreis Ahrweiler) nach Bonn sind am Montag mehrere Menschen offenbar durch Reizgas verletzt worden.

6:03 Uhr 🌂 Das Wetter in Rheinland-Pfalz Der Regenschirm wird in den nächsten Tagen unser treuer Begleiter, denn es wird wechselhaft. Auch die Temperaturen sind eher "so mittel" - mit Werten um die 20 Grad. Der Dienstag beginnt zunächst freundlich in Rheinland-Pfalz. Gegen Nachmittag werden die Wolken immer dichter, dann setzt von Westen her neuer Regen ein. Video herunterladen (31,8 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Während der Fußball-Europameisterschaft (14.6.-14.7.2024) in Deutschland ist die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz Gastgeber für die Nationalmannschaft der Slowakei. In Bad Dürkheim ist während der EM zudem ein dänisches Fanlager geplant. Wie sich die Polizei des Landes darauf vorbereitet, wollen Innenminister Michael Ebling (SPD) und der Inspekteur der Polizei Rheinland-Pfalz, Friedel Durben, heute bei einem Pressegespräch erläutern. In Zweibrücken resümieren Einsatzkräfte und Behörden-Vertreter ihr Vorgehen während der Überschwemmungen vor gut einer Woche. An dem Treffen nehmen unter anderem Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) sowie der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur der Stadt Zweibrücken, Frank Theisinger, teil. Nach seiner Sanierung wird der gut 700 Meter lange Rheindeich bei Neuwied heute offiziell wieder an die Stadt übergeben. Die Übergabe erfolgt durch die RLP-Umweltministerin Katrin Eder (Grüne). Der Deich wurde für rund 11 Millionen Euro ertüchtigt. Er soll die Neuwieder Innenstadt und die Trinkwassergewinnungsanlagen der Region vor Hochwasser schützen. Die Nibelungen-Festspiele in Worms starten heute in ihre Proben für die diesjährige Aufführung. Vom 12.-28. Juli wird vor dem Wormser Dom "DER DIPLOMAT" gezeigt. Zum Ensemble gehört in diesem Jahr unter anderem Tatort-Kommissarin Jasna Fritzi Bauer.