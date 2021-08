per Mail teilen

Vom Hochwasser in Rheinland-Pfalz sind viele Orte in der Eifel und im Ahrtal betroffen. Auch im Weinort Dernau (Kreis Ahrweiler) haben die Menschen Furchtbares erlebt. Viele flüchteten sich auf Dächer oder Bäume und konnten erst nach Stunden von Einsatzkräften per Hubschrauber gerettet werden.