14 Menschen starben am Sonntag, als eine Seilbahn am Lago Maggiore in Italien in die Tiefe stürzte. Ein solches Unglück wirft Fragen auf, nach der Ursache, nach der Sicherheit. In Koblenz wurde zur Bundesgartenschau eine Seilbahn über den Rhein zur Festung Ehrenbreitstein gespannt. Die SWR-Reporter Meike König und Florens Herbst haben mit dem Betreiber und mit Fahrgästen gesprochen.