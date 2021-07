Nach der Kanzlerin besucht nun heute auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Überschwemmungsgebiete in Rheinland-Pfalz. In Ahrweiler informiert er sich über die Rettungseinsätze.

Seit Tagen sind die Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerkes (THW), der Feuerwehr, des Deutschen Roten Kreuzes, der Bundeswehr und unzählige freiwillige Helfer im Dauereinsatz. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will sich ein Bild von der Lage und den Fortschritten der Aufräumarbeiten machen. Unter anderem wird er im Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neuenahr-Ahrweiler erwartet. Dort installiert das Technische Hilfswerk (THW) eine Wasseraufbereitungsanlage.

Einsatzkräfte versuchen Grundversorgung herzustellen

Denn das was die Menschen in den überfluteten Gebieten nun am meisten brauchen, ist eine stabile Versorgung mit Trinkwasser und Strom. Vielerorts ist das noch nicht der Fall. Das Mobilfunknetz ist nach Angaben der großen Betreiber in vielen Orten zumindest für die Grundversorgung wieder hergestellt.

Hotline für Flut-Opfer und Hilfsangebote Die Polizei hat inzwischen eine Telefon-Hotline eingerichtet, an die sich besorgte Angehörige wenden können, wenn sie jemanden vermissen. Sie ist unter der Nummer 0800-6565651 erreichbar. Außerdem bittet das Polizeipräsidium Koblenz die Menschen im Kreis Ahrweiler um Mithilfe bei der Suche nach Vermissten. Sie sollen Videos und Fotos an die Polizei schicken, die Hinweise auf vermisste Personen und mögliche weitere Tote im Kreis Ahrweiler geben können. Fotos und Videos können unter https://rlp.hinweisportal.de/ hochgeladen werden. Die Kreisverwaltung Ahrweiler hat für Hilfsangebote für die Betroffenen zwei Telefon-Hotlines eingerichtet: Wer bei der Bewältigung der Katastrophe helfen wolle und beispielsweise mit Sachspenden, Arbeitsmaterialien oder Transport- und Logistikmöglichkeiten unterstützen könne, kann sich unter der Nummer 02641 975900 melden oder per E-Mail an hochwasserhilfe@kreis-ahrweiler.de schreiben. Hilfsangebote unter anderem zur Beratung von Kindern, Jugendlichen, Familien und Senioren oder zu Notbetreuungen können unter 02641 975 950 vermittelt werden. Beide Hotlines sind täglich von 9:00 bis 20:00 Uhr erreichbar.

Die Kreisverwaltung Ahrweiler hat angekündigt, dass behelfsmäßige Brücken über die Ahr aufgebaut werden, so dass die Menschen den Fluss zumindest zu Fuß wieder überqueren können. Zudem drängt die Zeit. Wie die Feuerwehr mitteilte, könnten die hohen Temperaturen im Sommer zum Problem werden. Der Schlamm müsse sehr schnell beseitigt werden, damit er nicht auf den Straßen zu einem steinharten Belag trockne.

Land richtet Spendenkonto für Hochwasser-Opfer ein Angesichts der Lage in den von der Unwetter-Katastrophe betroffenen Gebieten und der überwältigenden Unterstützungsangebote aus der Bevölkerung hat das Land Rheinland-Pfalz beim Innenministerium ein Spendenkonto eingerichtet.

Unter dem Kennwort "Katastrophenhilfe Hochwasser" können Spenden auf folgendes Konto bei der Sparkasse Mainz überwiesen werden: Empfänger: Landeshauptkasse Mainz IBAN: DE78 5505 0120 0200 3006 06 BIC: MALADE51MNZ

FDP und Linke werfen Seehofer Versagen vor

Der Besuch des Bundesinnenministers ist von dem Vorwurf überschattet, die Behörden hätten die Menschen nicht rechtzeitig vor der Katastrophe gewarnt. FDP-Bundestagsfraktionsvize Michael Theurer macht Seehofer persönlich verantwortlich. "Es bietet sich das Bild eines erheblichen Systemversagens, für das der Bundesinnenminister Seehofer unmittelbar die persönliche Verantwortung trägt", sagte Theurer. Auch die Linkspartei wirft Seehofer Versagen vor und fordert, er müsse zurücktreten.