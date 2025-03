Ein See verliert 2 Mio Liter Wasser pro Tag, Türken protestieren auch in RLP und Mainz 05 verliert. Mehr im Newsticker am Morgen!

7:40 Uhr Mann gärtnert fremd in Kaiserslautern Stellt euch vor, ihr schaut aus dem Wohnzimmerfenster und ein Fremder gräbt draußen in eurem Beet herum. So oder so ähnlich dürfte es am Wochenende in Kaiserslautern abgelaufen sein. Hier wurde die Polizei am Samstag gleich mehrfach wegen eines Mannes alarmiert, der ungefragt in den Gärten der Leute herumhantierte. Als die Einsatzkräfte ankamen, war er jedoch immer wieder verschwunden. Kurze Zeit später trafen die Beamten den Mann dann jedoch an einem öffentlichen Platz an. Hier hatte er einen großen Graben ausgehoben. Die ganze kuriose Geschichte gibt es hier: Kaiserslautern Überraschter Gartenbesitzer Selbsternannter Gärtner löst in Kaiserslautern Polizeieinsätze aus Frühlingszeit ist bekanntlich Gartenzeit. Das dachte sich wohl auch ein Mann, der gestern mit einer Schaufel in Kaiserslautern in fremden Gärten gegraben hat.

7:15 Uhr See im Westerwald verliert 2 Mio Liter Wasser pro Tag Bis zu zwei Millionen Liter Wasser verliert der See im Basaltpark in Bad Marienberg pro Tag! Und keiner weiß, wie. Deswegen waren am Wochenende Taucher im See unterwegs, um das Leck zu finden. Sie hatten sogar eine Unterwasserdrohne dabei. Aber es hat nichts genutzt - das Leck ist noch nicht gefunden. Als Lösung schlägt die Verbandsgemeinde Bad Marienberg jetzt vor, den künstlichen See komplett abzulassen, um ihn abzudichten. Sendung am Mo. , 31.3.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

6:53 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Heute werden in Berlin die Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD fortgesetzt. Dabei ist erneut Vertraulichkeit vereinbart. Bereits am Freitag und Samstag hatten die Parteienvertreter über die Ergebnisse der 16 Arbeitsgruppen von Fachpolitikern verhandelt. In der Affäre um mögliche Scheinbeschäftigung von Mitarbeitern im Europaparlament stehen Marine Le Pen und weitere französische Rechtsnationale in Paris vor Gericht. Sie sollen mehr als drei Millionen Euro aus Mitteln des Europäischen Parlaments veruntreut haben, um Mitarbeiter der Partei in Frankreich zu bezahlen. Es drohen ihnen lange Haftstrafen und Geldbußen. Bei einer Verurteilung Le Pens könnte sie nicht mehr für die Präsidentschaftswahl 2027 kandidieren. Heute wird das Urteil erwartet. In Berlin wird heute der "Deutsche Lehrkräftepreis" verliehen. 18 besonders engagierte Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulleitungen erhalten die Auszeichnung. Gewürdigt werden Lehrkräfte, die mit spannenden Projekten die Motivation ihrer Schüler steigern konnten.

6:25 Uhr Wetter in RLP: Viel Sonne und 20 Grad in Sicht Brrrr. Das war ja teilweise echt ungemütlich kühl am Wochenende. Doch damit soll diese Woche Schluss sein. SWR-Wetterexperte Stefan Laps hat bessere Aussichten für die nächsten Tage in Rheinland-Pfalz parat. Der Montag startet im Norden und Nordwesten des Landes zwar noch eher wolkig, in der Pfalz lässt sich schon früh häufiger die Sonne blicken. Im weiteren Tagesverlauf setzt sie sich dann aber fast überall durch. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 Grad in der Eifel und 14 Grad an der Mosel. In den kommenden Tagen bleibt es laut Wetterexperte trocken und es wird milder, bis Donnerstag steigen die Temperaturen auf mehr als 20 Grad. Video herunterladen (24,5 MB | MP4)

6:13 Uhr So sieht es auf den RLP-Straßen aus Der Weg ins Büro, die Schule oder wo auch immer hin steht bei euch kurz bevor? Dann werft doch noch schnell einen Blick in unseren Verkehrsticker, damit ihr entspannt an eurem Ziel ankommt: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:02 Uhr Das wird heute wichtig fürs Land Im Landeshauptausschuss der FDP geht es heute um die Nachfolge des vor einem Monat verstorbenen Landesjustizministers Herbert Mertin. Nach SWR-Informationen haben Justizstaatssekretär Matthias Frey und Fraktionschef Philipp Fernis die besten Karten für diesen Posten. Vor dem Amtsgericht Wittlich startet der Prozess gegen einen katholischen Pfarrer wegen sexueller Belästigung eines damals 17 Jahre alten Jugendlichen in den Jahren 2022 und 2023. Der Geistliche soll bis vor ein paar Jahren eine kroatische Mission in Deutschland geleitet haben. Der Angeklagte hat Einspruch gegen einen erlassenen Strafbefehl erhoben, sodass es zur Verhandlung kommt. Im Rahmen des Projekts "Starkes Engagement - Starkes Land", bei dem Alexander Schweitzer (SPD) durch Rheinland-Pfalz reist und das Engagement von Ehrenamtlichen vor Ort würdigt, besucht der Ministerpräsident heute Initiativen im Landkreis Bad Dürkheim und Neustadt an der Weinstraße.