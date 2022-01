Die Lage sechs Monate nach der Flut - ein Überblick

Seit dem 14. Juli 2021 ist in den Flutgebieten im Norden von Rheinland-Pfalz nichts mehr, wie es einmal war. Tief Bernd sorgte im Ahrtal, im Raum Trier und an vielen weiteren Orten für unvorstellbare Hochwasser und massive Flutschäden.

135 Menschen kamen in Rheinland-Pfalz durch die Katastrophe ums Leben. Die Schäden an öffentlicher Infrastruktur und privatem Eigentum belaufen sich nach Schätzungen auf mehr als 20 Milliarden Euro. Im stark betroffenen Landkreis Ahrweiler sind 42.000 Menschen noch immer von den Auswirkungen der Flutkatastrophe betroffen – allein dort wurden rund 8.800 Gebäude zerstört.

Viele Menschen standen nach der Flutkatastrophe vor einem Neuanfang. In der Reportage-Reihe "Ein Dorf baut auf" begleiteten wir Menschen aus Dernau auf ihrem Weg zurück zur Normalität.

Große bundesweite Hilfsbereitschaft

Nach der Flut zeigte sich eine große Hilfsbereitschaft in ganz Deutschland: Tausende Helferinnen und Helfer kamen in die Hochwassergebiete und entfernten Schlamm, räumten Straßen und Gebäude frei oder waren einfach nur für die Bevölkerung vor Ort gern genutzte Ansprechpartner. Mithilfe der Bundeswehr und des THW wurden Behelfsbrücken gebaut – alleine an der Ahr sind 103 Übergänge über den Fluss der Fluten zum Opfer gefallen.

Sechs Monate später: Wir blicken auf die Regionen

Wie ist die Lage in den rheinland-pfälzischen Flutgebieten nach sechs Monaten? Wir blicken auf verschiedene Aspekte und geben einen Überblick.

Viele Schäden sind beseitigt und doch ist immer noch viel von der Zerstörung im Ahrtal spürbar.

Der Campingplatz von Claudia Suringh steht im Januar 2022 schon wieder unter Wasser. Der Grund: Noch immer verstopfen Geröll und Sedimente das Flussbett der Prüm.

Nach der Flut im Ahrtal hat das Land Rheinland-Pfalz im Dezember 2021 das Traumahilfezentrum in Grafschaft-Lantershofen eröffnet - als Anlaufstelle für Menschen sein, die durch ihre Erlebnisse traumatisiert wurden, aber auch für alle Helfer.

Die gigantische Flutwelle, fast 7 Meter hoch, reißt im Ahrtal Häuser mit sich und zerstört komplette Dörfer. Wie geht es den Menschen dort heute - ein halbes Jahr nach der Flut? SWR Reporter Tobias Koch hat die Menschen im Ahrtal über mehrere Monate besucht.

Die Regenmengen im Norden von Rheinland-Pfalz waren unvorstellbar. Mit der Übersichtskarte der betroffenen Orte kann man sich ein Bild über die Weitläufigkeit der Zerstörung machen.

Anfang 2021 war Kordel durch den Erdrutsch auf der Zufahrtsstraße zum Ortsteil Hochmark deutschlandweit in den Medien - und wenige Monate später zeigt das Titelbild der 'New York Times' einen Regionalzug, welcher im Bahnhof Kordel in den Fluten gestandet ist. Wie ist die Situation sechs Monate später in dem Ort?

Auch sechs Monate nach der Flut muss der Frage nachgegangen werden, wie es zu einer solchen Katastrophe kommen konnte. Im Minutenprotokoll werden die Ereignisse chronologisch sortiert aufgezeigt.