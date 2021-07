Seit Beginn der Corona-Pandemie mussten viele Schwimmkurse ausfallen - Bäder waren geschlossen, Sport in der Gruppe nicht möglich. Die Wartezeit auf einen Platz kann nun bis zu zwei Jahre lang sein.

"Die Anfragen kommen fast täglich", sagt Stefanie Weber von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Trier. Die Warteliste sei sehr lang. "Es sind sehr viele Kinder." Zwei Jahrgängen würden nun Ausbildung und Training fehlen. Die Kinder im Seepferdchen-Kurs seien nun schon relativ alt für das erste Abzeichen, so Weber im Gespräch mit Zur Sache Rheinland-Pfalz.

Stefanie Weber, DLRG Trier SWR

Nichtschwimmer warten ein bis zwei Jahren auf Termin

Ähnlich ist es in Mainz. "Wir hatten schon vorher Wartelisten. Da gab es schon mehr Nachfrage als Angebote. Und durch Corona hat sich das sehr verschlimmert", sagt Alexander Brauer vom Mainzer Schwimmverein. "Wenn man jetzt anruft, kriegt man vielleicht erst in einem oder zwei Jahren einen Termin, weil die Listen so übervoll sind", so Brauer weiter. Jetzt fange man wieder mit Schwimmkursen an. Als erstes seien diejenigen an der Reihe, deren Kurs im Oktober 2020 abgebrochen werden musste. "Das ist alles sehr langwierig", sagt Brauer.

Alexander Brauer, Mainzer Schwimmverein SWR

Üblicherweise würde man mit vier Jahren an das Seepferdchen herangeführt werden. Nun seien Kinder, die im März 2020 vier Jahre alt wurden, eineinhalb Jahre nicht geschwommen, so Brauer: "Die müssen jetzt erst mal das Seepferdchen machen und sind zwei Jahre später dran."

Um den Rückstand aufzuholen, fordert er mehr Schwimm-Möglichkeiten - und die richtigen Becken. "Alle Spaßbäder haben ihre Berechtigung. Aber was jetzt gebraucht wird, ist ein klassisches Lehrschwimmbecken, in dem die Kinder schwimmen und ihre Schwimmkurse abhalten können. Und da brauchen wir mehr Wasserflächen. Das ist in den letzten Jahren und vielleicht sogar Jahrzehnten immer, immer weniger geworden."

Lewentz: Unterstützung für DLRG und Vereine

Sportminister Roger Lewentz (SPD) SWR

Sportminister Roger Lewentz (SPD) kündigte an, die Unterstützung für die DLRG für Schwimmausbildung auf 40.000 Euro zu erhöhen und den allgemeinen Schwimmsportvereinen für Schwimmausbildung weitere 50.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Im Gespräch mit dem SWR verwies er darauf, dass die Kommunen für den Bau von Schwimmbädern und damit auch für die Art der Schwimmbäder zuständig seien. Rheinland-Pfalz sei mit 270 Schwimmbädern eigentlich gut ausgestattet. Das Land habe für Sanierung und Bau in den letzten 14 Jahren 110 Millionen Euro an Zuschüssen zur Verfügung gestellt.

Viele Schwimmbäder in schlechtem Zustand

Für den Interessenverband der kommunalen Badbetreiber, der Verband kommunaler Unternehmen (VKU), reichen diese Zuschüsse nicht aus. Laut einer nicht repräsentativen Blitzumfrage bei 27 Badbetreibern haben diese alleine 2021 25,8 Millionen Euro investiert. Die Landesgruppe Rheinland-Pfalz wünscht sich eine größere finanzielle Unterstützung durch das Land für die Bäder. Der Zuschussbedarf werde durch die wohl auch künftig angespannte kommunale Haushaltslage in Zukunft noch verschärft, so eine Sprecherin.

Ähnlich äußert sich der Gemeinde- und Städtebund auf SWR-Anfrage. Viele kommunale Schwimmbäder seien in einem schlechten Zustand und sanierungsbedürftig, so Karl-Heinz Frieden, geschäftsführendes Vorstandsmitglied: "Mittelfristig gesunde Bäder bekommen wir nur mit genügend finanzieller Grundausstattung hin."