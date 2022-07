Die Sommertage werden immer heißer, die Schwimmbäder sind überfüllt und der Rhein sieht mit seinen niedrigen Wasserständen gar nicht mehr so gefährlich aus. Aber stimmt das?

Es ist Wochenende und 35 Grad: Das hält man nur aus, wenn man sich im kühlen Haus verbarrikadiert oder alle halbe Stunde ins Wasser springt. Doch die Schwimmbäder und Seen in Rheinland-Pfalz zeigen einem gerade an den Wochenenden oft den "roten Daumen".

Das heißt: Die maximale Besucherzahl ist erreicht und man muss sich einen anderen Ort zur Abkühlung suchen. Viele treibt es da an die Rheinufer bei Mainz, Koblenz oder Oppenheim. Und jetzt, wo der Wasserstand so niedrig ist, ist es vielleicht auch weniger gefährlich, könnte man denken.

Ein gefährlicher Trugschluss! Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) warnt, gerade bei Niedrigwasser ist der Rhein sehr gefährlich.

"Die Schiffe verdrängen Wasser in Richtung Ufer, das dann zur Flussmitte zurückfließt und Menschen mit in die Fahrrinne ziehen kann", erklärt DLRG-Sprecher Martin Holzhause. "Bei Niedrigwasser werden die Badenden schneller in die Fahrrinne und damit in die Gefahrenzone gezogen."

Dazu kommt, dass der Sog eines vorbeifahrenden Schiffes im Fluss noch deutlich spürbar ist, wenn es schon fast nicht mehr zu sehen ist.

Der Rhein fließt schneller, wenn der Fluss nicht mehr so breit und so tief ist. Schwimmerinnen und Schwimmer werden also viel schneller abgetrieben und kommen noch weniger gegen die Strömung an. Auf Hindernisse, wie etwa Brückenpfeiler treibt man viel schneller zu, als bei höheren Wasserständen, warnt Holzhause.

Bei Niedrigwasser im Rhein kommt man auch mit Gefahren in Berührung, die bei höheren Wasserstände verborgen bleiben. Eisenteile am Flussgrund, Felsen oder Gegenstände, die in den Rhein geworfen wurden. Beim Schwimmen kann das üble Verletzungen an Beinen und Füßen verursachen.

Auch Spaziergänge in das ausgetrocknete Flussbett oder auf den Buhnen können lebensgefährlich sein. Erst im Juni 2022 ist bei Bingen-Gaulsheim ein Mann ertrunken, der mit seinen Kindern über eine Buhne spazierte.