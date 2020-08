Kurz vor dem Saisonende ziehen die Freibäder in Rheinland-Pfalz eine eher verhaltene Bilanz. Gerade zum Ende der Sommerferien seien die Bäder zwar gut besucht gewesen, die Besucherzahlen blieben jedoch aufgrund der Corona-Beschränkungen weit hinter denen der Vorjahre zurück. So sank etwa nach Angaben der Stadt Trier die Anzahl der Besucher im Nord- und Südbad im Vergleich zu den Vorjahren deutlich. Stand 18. August zählte das Südbad etwas mehr als 26.000 Gäste, das Nordbad 20.000. Im Vorjahr waren es zum gleichen Zeitpunkt jeweils fast dreimal so viel. Seit dem 20. Juni waren hier aufgrund der Corona-Beschränkungen im Südbad maximal 1.000 Gäste pro Tag zugelassen, im Nordbad 600. Auch die Einnahmen sanken. Einige Bäder würden nun versuchen, die Saison etwas zu verlängern und die Hallenbäder so spät wie möglich erst zu öffnen.