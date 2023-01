Theorie und Praxis liegen oft weit auseinander. Zum Beispiel beim Thema Einbürgerung. Die soll eigentlich für besonders gut integrierte Ausländer vereinfacht werden. Doch in der Praxis läuft das nicht so glatt. Für einen jungen Mann aus Jockgrim in der Pfalz liegt die deutsche Staatsbürgerschaft in weiter Ferne. SWR Aktuell zeigt, warum er sein Asylverfahren nicht abschließen kann.