Wer sich in Mainz ein bisschen auskennt, hat in den vergangenen Monaten vielleicht die große Säule auf dem Marktplatz neben dem Dom vermisst. Die 16 Tonnen schwere, 6,4 Meter hohe und 1,2 Meter dicke Heunensäule musste abgebaut werden, damit sie nicht irgendwann umfällt - das kann wirklich niemand wollen, so schwer wie das Ding ist.

In der Zwischenzeit wurde das Fundament aus Stahlbeton saniert und heute kommt die Säule wieder zurück an ihren angestammten Platz. Dazu sind jede Menge Kräne notwendig. Die Heunensäule war vor 50 Jahren auf dem Marktplatz aufgestellt worden. Ursprünglich wurde sie vor tausend Jahren in Miltenberg am Main für den Mainzer Dom gefertigt, dort aber nie verbaut. Sie gilt als Wahrzeichen der Stadt.