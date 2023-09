per Mail teilen

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:48 Uhr Nach Unwetter Worms: Weinbau-Schäden über acht Millionen Euro Nach dem Unwetter am Dienstagabend rund um Worms liegen die Schäden im Weinbau bei mehr als acht Millionen Euro. Diese Versicherungssumme nennt die Vereinigte Hagel, die größte Versicherung für Landwirte in Deutschland. Demnach sind mehr als 600 Hektar Reben rund um Worms durch Hagelkörner zerstört worden, die teilweise Golfballgröße hatten. Bereits Ende August gab es in derselben Region starken Hagel. Die Ernte fällt dort nun laut Versicherung teilweise komplett aus. Darüber berichtete SWR1 RLP am 15. September um 9:30 Uhr

9:41 Uhr Rauchgasvergiftung: Familie löscht Brand selbst Ein Mann und sein Sohn haben am frühen Morgen bei einem Zimmerbrand in Mainz eine schwere Rauchgasvergiftung erlitten. Wie die Feuerwehr mitteilt, war die Familie in ihrer Wohnung im Stadtteil Hechtsheim von den Rauchmeldern geweckt worden. Der Mann und sein Sohn hätten dann zwar das Feuer im Wohnzimmer gemeinsam gelöscht. Laut Feuerwehr haben sie sich dabei aber schwere Rauchgasvergiftungen zugezogen. Sie mussten genauso wie drei andere Familienmitglieder ins Krankenhaus gebracht werden. Wegen der starken Rauchentwicklung sei die Wohnung nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist bisher unklar. Darüber berichtete SWR4 RLP am 15. September 2023 um 8:30 Uhr

9:26 Uhr 📸 Eure Fotos Und wir schauen jetzt im wahrsten Sinne des Wortes nach Tirol. Auch das ist, finde ich, ein herrlicher Anblick! Danke an Susanne Heinze 🙂 Susanne Heinze: Ausblick von einem Dorf in Tirol auf Meran SWR

8:57 Uhr 📸 Eure Fotos Guten Morgen an dieser Stelle nach Baumholder! Auch dieses Foto möchte ich euch nicht vorenthalten. Danke, Andreas Ruschel! Andreas Ruschel: In Baumholder am Stadtweiher. SWR

8:54 Uhr Lieferschwierigkeiten: Stelen für Opfer Trierer Amokfahrt verzögern sich Die sechs Bronze-Stelen zum Gedenken an die Opfer der Trierer Amokfahrt sind voraussichtlich erst im Frühjahr 2024 fertig. Grund dafür ist nach Angaben der Stadt, dass die benötigte Bronze aus einem Fachbetrieb erst Anfang des kommenden Jahres an den Künstler geliefert werden kann. Die Stelen sind für die zentrale Gedenkstätte nahe der Porta Nigra. Am 1. Dezember 2020 war ein Amokfahrer mit seinem Geländewagen durch die Fußgängerzone gerast und hatte fünf Menschen getötet und viele weitere verletzt. Trier Denkmal an der Porta Nigra Gedenkstätte für die Opfer der Amokfahrt in Trier erst 2024 fertig Die sechs Bronze-Stelen zum Gedenken an die Opfer der Trierer Amokfahrt werden voraussichtlich erst im nächsten Frühjahr aufgestellt. Grund sind Lieferengpässe beim Material. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Darüber berichtete SWR4 RLP am 15. September 2023 um 8:30 Uhr

8:49 Uhr 📸 Eure Fotos Und noch mehr tolle Fotos von euch! - Das hier schickte Stefan Paulus heute, vielen Dank! Stefan Paulus: Schwanenpaar im herbstlichen Morgennebel auf der Mosel bei Piesport SWR

8:15 Uhr Das geschah am 15. September 1949: Der Deutsche Bundestag wählt Konrad Adenauer zum ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. 1935: Auf dem siebten Reichsparteitag werden die Nürnberger Rassengesetze verabschiedet. Damit verloren deutsche Juden unter anderem das Recht, ein öffentliches Amt innezuhaben. Außerdem wurden beispielsweise Ehen zwischen Juden und Nichtjuden verboten. Die Flagge mit dem Hakenkreuz wird an Stelle der schwarz-weiß-roten Flagge zur Nationalflagge des Deutschen Reiches. 1821: Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras und Nicaragua, bisher Teile des Vizekönigreichs Neuspanien, werden unabhängig von Spanien.

7:55 Uhr Motorradfahrerin schwer verletzt Eine Motorradfahrerin ist am Abend auf der Schiersteiner Brücke bei Mainz-Mombach gegen eine Betonwand gefahren und hat dabei mehrere Knochenbrüche erlitten. Wie die Polizei mitteilt, war die 22-Jährige auf der A643 in Richtung Bingen unterwegs, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam. Durch den Aufprall sei die Frau dann über die Betonmauer geschleudert worden. Sie sei erst auf dem Fußweg neben der Fahrbahn liegen geblieben, wo sie dann um Hilfe gerufen habe, sodass Ersthelfer aber auch die Einsatzkräfte sie dort finden und versorgen konnten. Die Motorradfahrerin musste laut Polizei anschließend in einem Krankenhaus notoperiert werden. Nach Angaben eines Polizeisprechers ist sie schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Darüber berichtete SWR4 RLP am 15. September 2023 um 7:30 Uhr

7:36 Uhr Unterwegs wie im alten Rom Wir haben die vergangenen Tage über das Römerschiff berichtet, eine originalgetreue Nachbildung. Ein Forschungsteam aus Trier ist damit auf Fahrt. Einen sozusagen originalgetreuen Eindruck, wie es da aussieht, bekommt ihr hier:

7:20 Uhr Deutschland und die Welt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) setzt heute ihren USA-Besuch mit Beratungen mit US-Außenminister Antony Blinken fort. Bei dem Treffen in der Hauptstadt Washington dürfte die weitere Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine im Mittelpunkt stehen. Wie geht es weiter bei der Bahn? Das erfahren wir vielleicht, wenn wir beim "Schienengipfel" in Frankfurt/Main vorbeischauen. Dort treffen sich heute Vertreter der Bahn- und der Bauindustrie, um über die milliardenschwere Sanierung des Bahnnetzes zu diskutieren. Gastgeber ist Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Jetzt wird es königlich: Schwedens König Carl XVI. Gustav (77) feiert heute und morgen sein 50. Thronjubiläum. Zu den Feierlichkeiten werden zahlreiche royale wie politische Gäste erwartet.

7:03 Uhr Demokratie-Tag in Worms In Worms wird heute der erste Demokratie-Tag gefeiert. Auf dem Obermarkt und am Lutherdenkmal informieren Organisationen und Gruppen, wie man sich als Bürger oder Bürgerin politisch beteiligen kann. Der erste Wormser Demokratietag ist angelehnt an den heutigen internationalen Tag der Demokratie. Veranstaltet wird er vom Diakonischen Werk Rheinhessen und der Stadt Worms. Er dauert bis 18 Uhr. Darüber berichtete SWR4 RLP am 15. September 2023 um 6:30 Uhr

7:02 Uhr Missbrauchsfall Edenkoben: Oberlandesgericht eingeschaltet In den Fall des mutmaßlichen Sexualstraftäters von Edenkoben ist auch das Oberlandesgericht Zweibrücken eingeschaltet. Die Richter dort sollen entscheiden, ob der Tatverdächtige zu Recht eine elektronische Fußfessel hätte tragen müssen. Der Anwalt des Mannes hatte sich gegen diese Anordnung gewehrt. Das Zweibrücker Gericht teilte mit, man habe den Fall dringlich behandelt. Es habe aber erst noch die Generalstaatsanwaltschaft eingeschaltet werden müssen. Und: Der Anwalt des Tatverdächtigen von Edenkoben habe nochmal die Gelegenheit, sich schriftlich zu äußern. Die Frist dafür laufe heute ab. Darüber berichtete SWR4 RLP am 15. September 2023 um 6:30 Uhr

6:38 Uhr 🏖️ Eure Urlaubsbilder Ein bisschen Urlaubsnachschlag schadet nicht 😉: Entspannung für unsere Augen und ein bisschen träumen ist auch erlaubt (auch mit offenen Augen)! Dieses Foto schickte uns Christoph Düpre, aufgenommen in der Türkei: Christoph Düpre: Im Mai, am Strand von Manavgat in der Türkei. SWR

6:24 Uhr 🚀 Deutschland unterschreibt Mond-Mission ...Bis zum Mond und wieder zurück: Um zusammen mit den USA auf den Mond (und auch auf den Mars) fliegen zu können, hat sich Deutschland der Artemis Initiative angeschlossen. Als 29. Staat hat Deutschland die sogenannten Artemis Records unterzeichnet. Die USA wollen mit der Mission "Artemis 3" in zwei Jahren wieder Astronauten auf den Mond bringen. Darüber berichtete ARD-Popnacht am 15. September 2023 um 5:00 Uhr

6:20 Uhr 🙈 Verwechslung mit Folgen Stellt euch vor, ihr werdet wegen einer Verwechslung von der Polizei als vermeintlicher Betrüger oder als Betrügerin gesucht! Das ist einem Mann aus Trier passiert. Er hat bestimmt einen Schrecken bekommen, als er sein Bild auf einem Fahndungsfoto der Polizei entdeckte.

6:03 Uhr So wird das Wetter heute: Schön spätsommerlich Sonnig, warm und trocken: Uns steht in Rheinland-Pfalz ein Wochenende mit Temperaturen bis knapp an die 30-Grad-Marke bevor. Und auch der Freitag zeigt sich wettermäßig von seiner besten Seite. Nach einer frischen Nacht wird es mit 23 bis 27 Grad heute richtig sonnig und warm. Stellenweise kann es am Morgen noch eine Zeit lang neblig sein. Am Nachmittag können sich im Bergland dann ein paar Wolken bilden. Video herunterladen (24,9 MB | MP4)