Mehrere schwere Unfälle am Samstag in RLP

Bei mehreren schweren Unfällen in Rheinland-Pfalz sind am Samstag drei Menschen schwer verletzt worden. Ein Autofahrer flüchtete, nachdem sich sein Wagen überschlug.

Ein 59-jähriger Motorradfahrer und ein 64-jähriger Fußgänger kollidierten am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr zwischen Dernau (Kreis Ahrweiler) und Rech. Der Fußgänger sei unvermittelt auf die Fahrbahn getreten um diese zu überqueren, so die Polizei Mayen. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem 64-Jährigen zusammen. Beide wurden schwer verletzt und mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht.

Überholmanöver endete an einem Baum

Ein 21 Jahre alter Autofahrer ist bereits am Samstagmorgen gegen 8 Uhr bei Greimerath (Landkreis Trier-Saarburg) während eines Überholmanövers gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde er schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Laut Polizeiinspektion Wittlich habe der 21-Jährige auf der L52 einen vorausfahrenden Pkw überholen wollen. Als dieser abbog, habe der junge Mann noch versucht, auszuweichen und habe dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Autofahrer überschlägt sich und flieht von der Unfallstelle

Ein Autofahrer hat am frühen Samstagmorgen in Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld) einen Unfall gebaut und ist anschließend zu Fuß geflohen. Wie die Polizei Trier mitteilte, war der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf der B41 in Richtung Kirn unterwegs. In einer leichten Rechtskurve habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei von der Straße abgekommen. Neben der Fahrbahn sei das Auto mit einer Mauer kollidiert, habe sich überschlagen und sei schließlich auf dem Dach liegen geblieben. Laut Polizei verließ der Fahrer den Wagen und floh. Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet um Hinweise zu dem Unfall unter der Telefonnummer 06781-561-0 .