Ministerpräsident Schweitzer spricht im Bundestag

Heute geht es im Bundestag in Berlin um den Gesetzentwurf zur Lockerung der Schuldenbremse. RLP-Ministerpräsident Schweitzer wird dort eine Rede halten.

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) wird vor dem Bundestag über die Bedeutung der Reform für Länder und Kommunen sprechen und über die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. In der letzten Sitzung des 20. Bundestages soll das Grundgesetz für große Investitionen geändert werden. Dazu muss die in der Verfassung festgeschriebene Schuldenbremse gelockert werden.

Grundgesetz-Änderung gilt als wahrscheinlich

Die Parteichefs von CDU, SPD und Grünen haben sich optimistisch dazu geäußert, dass die nötige Zweidrittel-Mehrheit zustandekommen wird, mit der das Grundgesetz geändert werden soll. Am Freitag muss dann außerdem der Bundesrat zustimmen.

Geplant sind zum einen das Streichen des Deckels in der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben und zum anderen soll ein 500 Milliarden Euro umfassendes Sondervermögen für Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz geschaffen werden. Und zu guter Letzt sollen außerdem die Bundesländer das Recht bekommen, sich bis zu einer Grenze von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verschulden zu können.

Rheinland-Pfälzer wollen im Laufe der Woche entscheiden

Wenn der Bundestag zustimmt, kommt es am Freitag zur Abstimmung im Bundesrat. Ob dort die rheinland-pfälzische Delegation der Landesregierung dem milliardenschweren Vorhaben letztlich zustimmt, soll im Laufe der Woche entschieden werden.

Risiko waren Klagen von FDP und AfD

Für diese Änderungen im Grundgesetz sind eine Zwei-Drittelmehrheit im Bundestag sowie Bundesrat nötig. Mit dem neuen Bundestag, der am 25. März zusammenkommt, werden diese Mehrheiten sehr unwahrscheinlich, da AfD und Linke nach den Ergebnissen der Bundestagswahl im Februar eine Sperrminorität anhand ihrer Sitze innehaben.

"Es gibt neue Mehrheiten": Linke kritisiert Vorgehen beim Sondervermögen mit "altem" Bundestag

Dem Vorhaben in die Quere kommen konnten die Eilanträge von FDP und AfD vor dem Bundesverfassungsgericht, mit denen das Zusammenkommen des "alten" Bundestages verhindert werden sollte. Am späten Montagabend wurden die Anträge in Karlsruhe allerdings abgelehnt.