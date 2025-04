Die Landesregierung erwartet zum 38. Rheinland-Pfalz-Tag in Neustadt an der Weinstraße rund 225.000 Besucher. Das dreitägige Landesfest wird vom 23. bis 25. Mai in der Neustadter Innenstadt gefeiert. Neustadt war bereits 2010 Ausrichter und hatte damals einen Besucherrekord aufgestellt, der seitdem nie übertroffen wurde. Ministerpräsident Alexander Schweitzer hat am Mittwoch das Programm des Festes vorgestellt und die Rheinland-Pfälzer nach Neustadt eingeladen: