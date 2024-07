Dörte Schall wird neue Arbeits- und Sozialministerin in RLP

Dörte Schall wird neue Arbeits- und Sozialministerin in Rheinland-Pfalz. Die nordrhein- westfälische SPD-Politikerin folgt damit Alexander Schweitzer im Amt. Das hat Schweitzer in Mainz angekündigt. Er selbst soll in der kommenden Woche zum Nachfolger von Ministerpräsidentin Malu Dreyer gewählt werden. Schall ist stellvertretende Vorsitzende der nordrhein-westfälischen SPD. Sie hat in Ludwigshafen Abitur gemacht und in Trier studiert.