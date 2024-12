per Mail teilen

Nach dem Schiffsunfall an der Mosel-Schleuse Müden ist der Güterverkehr auf dem Fluss lahmgelegt. Am Freitag hat sich Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) ein Bild der Lage gemacht. Das Sonntagsfahrverbot für Lkw soll ausgesetzt werden, um mehr Waren auf der Straße transportieren zu können. Unterdessen wird die Kritik am Sanierungsstand der Schleusen lauter.