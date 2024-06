Schweigeminute für in Mannheim getöteten Polizisten - auch in RLP

Menschen in ganz Deutschland standen am Freitag für eine Minute still, hielten inne und gedachten Rouven Laurs. Der junge Polizist war vor einer Woche auf dem Mannheimer Marktplatz mit einem Messer attackiert worden und starb zwei Tage später. Auf dem Marktplatz selbst fand die größte Gedenkveranstaltung statt. Trauer gab es aber auch in Rheinland-Pfalz.