Schweigeminute für getöteten Polizisten auch in Rheinland-Pfalz

Tausende Menschen haben mit einer Schweigeminute an den getöteten Polizisten Rouven Laur erinnert. Am Tatort in Mannheim, aber auch in mehreren Städten in Rheinland-Pfalz. Vor einer Woche hatte ein Afghane bei einer islam-kritischen Veranstaltung mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen, auch den jungen Polizisten. Die Schweigeminute fand genau zum Tatzeitpunkt um 11:34 Uhr statt.