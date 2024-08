Durch illegale Beschäftigung entsteht dem Staat jährlich ein Schaden in Milliardenhöhe. Deshalb führt der Zoll regelmäßig Kontrollen durch, besonders im Baugewerbe, da hier Schwarzarbeit ein großes Problem ist. So wurde auch am Donnerstagmorgen auf mehreren Baustellen in Mainz kontrolliert. Dabei wurden die Beamten ausgerechnet auf einer Baustelle der Stadt fündig.