Ein Schwan hat am frühen Samstagmorgen bei Bad Kreuznach die B41 blockiert und eine Polizeistreife auf Trab gehalten. In einer Mitteilung der Polizeiinspektion Bad Kreuznach heißt es, das Tier habe die Fahrbahn auch auf Aufforderung der Beamten hin nicht verlassen wollen und sich sehr uneinsichtig gezeigt. Daher sei eine zweite Streife hinzugezogen und die B41 in beide Fahrtrichtungen für einige Minuten gesperrt worden. Die Polizisten hätten den Schwan dann von der Fahrbahn getragen, wogegen der sich aber mit Schlägen und Bissversuchen gewehrt habe. Von einer Anzeige sahen die Beamten demnach aber letztlich ab. Ob der Schwan alkoholisiert war oder sich in einer persönlichen Krisensituation befand, ist nicht bekannt.