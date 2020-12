Bewohner von Alten- und Pflegeheimen in Rheinland-Pfalz sollen einmal pro Woche auf Corona getestet werden. Das hat das Gesundheitsministerium mitgeteilt, nachdem der Ministerrat die entsprechende Landesverordnung geändert hat.

Die bereits bestehende Pflicht zur wöchentlichen Testung von Beschäftigten in den Einrichtungen wurde laut Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) bis zum 10. Januar verlängert.

Liegt die Einrichtung im Einzugsgebiet eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt, deren Sieben-Tages-Inzidenz über dem Landesdurchschnitt liegt, muss zwei Mal pro Woche getestet werden.

Darüber hinaus ist laut Bätzing-Lichtenthäler die regelmäßige Testung der Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeeinrichtungen vorgesehen. Dies diene - ergänzend zu den bisher schon vorgenommenen Testungen und bereits geltenden Maßnahmen - dazu, die aktuelle Infektionslage noch exakter abzubilden.

Tests für Besucher keine Pflicht

Besucher der Heime müssen sich nicht testen lassen - anders als es Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zumindest für Hotspot-Regionen angekündigt hatte. Sie sollen aber weiterhin während der gesamten Dauer des Besuchs FFP2-Masken tragen.

Besuche an Weihnachten ermöglichen

"Uns war es ein besonderes Anliegen, dass Besuche in den Pflegeeinrichtungen über Weihnachten durch Angehörige oder nahestehende Personen weiter möglich sind. Das Tragen von sogenannten FFP2-Masken bietet den größtmöglichen Schutz vor einer Ansteckung für jeden", so die Ministerin. "Ich appelliere daher an alle Bewohnerinnen und Bewohner ebenso wie an Besucherinnen und Besucher: Tragen Sie die sogenannten FFP2-Masken und beachten Sie die Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Nur so können wir gemeinsam verhindern, dass sich das Virus weiterverbreitet."

Die Infektionszahlen in Alten- und Pflegeheimen in Rheinland-Pfalz hatten sich in den vergangenen Wochen vervielfacht.