Immer wieder werden Pflegeheime zu Corona-Hotspots. Mehr als 2.000 Infektionen gab es dort allein in den vergangenen vier Wochen. Hoffnung soll jetzt der Corona-Impfstoff bringen. Doch der ist erst mal knapp. Nur rund 10.000 Impfdosen stehen ab Sonntag in einer ersten Charge bereit. 20 mobile Impfteams sollen in den am stärksten vom Virus betroffenen Regionen starten.

