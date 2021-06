Das Thema Organspende ist schon früh relevant: Mit 16 Jahren darf man einer Organspende zustimmen und bereits ab 14 Jahren widersprechen. Heute beginnt dazu eine landesweite Aufklärungsaktion.

"Das Thema geht jeden an", sagt Angela Ipach. Sie ist Geschäftsführerin und Mitbegründerin von Junge Helden. Der Verein klärt über Organspende auf und ist in diesem Jahr bei vier virtuellen Schulbesuchen der "Schultour Organspende" in Rheinland-Pfalz dabei. Den Anfang macht an diesem Montag eine Realschule Plus in Rheinböllen.

Organspende in Rheinland-Pfalz Im vergangenen Jahr wurden 61 Menschen in Rheinland-Pfalz nach dem Tod zum Organspender (189 gespendete Organe). 2019 hatte die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) 49 Organspender gezählt (158 Organe). Am häufigsten wurden Nieren gespendet, gefolgt von Lebern, Lungen, Herzen und weiteren Organen. In den ersten fünf Monaten 2021 sind die Zahlen leicht zurückgegangen: Von Januar bis Ende Mai gab es 26 Spender und 89 Spenderorgane (Vorjahreszeitraum: 31 Spender, 105 Organe). Die Verteilung der Organe organisiert europaweit die Stiftung Eurotransplant. In Rheinland-Pfalz wurden laut DSO im vergangenen Jahr 93 Organe übertragen (2019: 101). Ende 2020 standen laut DSO bundesweit noch immer 9.200 Patienten auf der Warteliste für eine Transplantation.

Mit transplantierten Menschen reden

Seit 2018 findet die "Schultour" statt. Organisiert wird sie von der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz mit Unterstützung vom Verein Junge Helden. Üblicherweise finden Schulbesuche vor Ort statt. "Aber auch wir sind durch Corona herausgefordert", sagt Ipach. Menschen mit Spenderorganen hätten ein erhöhtes Corona-Risiko. In diesem Jahr werden die Rednerinnen und Redner deshalb virtuell in die Klassenzimmer geschaltet. Sprechen werden in den Schulklassen unter anderem eine Frau und ein Mann, die jeweils seit mehreren Jahren mit einem Spenderorgan leben. Der Mann sei mit 20 Jahren nur wenig älter als die jungen Menschen selbst. "Wir wollen auf Augenhöhe aufklären", sagt Ipach.

Mit einem Organspendeausweis kann man einer Organspende auch widersprechen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Daniel Maurer

90 Minuten dauert die Veranstaltung. Nach einem Aufklärungsfilm können Fragen gestellt werden. Das Interesse am Thema sei erfahrungsgemäß groß, sagt Ipach. Nur ein geringer Anteil habe sich üblicherweise bereits intensiv auf eigene Faust mit Organspende beschäftigt oder besitze sogar schon einen eigenen Ausweis.

Auf Basis von Wissen entscheiden

Ipach ist es wichtig, dass die Schüler und Schülerinnen vollumfänglich aufgeklärt werden und sich dann auf Basis ihres Wissens für oder gegen das Spenden entscheiden können. Wichtig sei immer auch das Gespräch mit den Angehörigen und die Auseinandersetzung damit im Familienkreis. Im Falle des Falles nehme man den Angehörigen eine schwere Entscheidung zum schlimmsten Zeitpunkt ab. Deshalb sei es gut, den Willen des anderen zu kennen.

Organspendeausweis - Fünf verschiedene Möglichkeiten Mit einem Organspendeausweis legt man nicht unbedingt fest, dass man seine Organe spendet. Man kann im Gegenteil damit auch ausdrücklich widersprechen. Insgesamt gibt es auf dem Ausweis fünf verschiedene Möglichkeiten zum ankreuzen:



- Zustimmung zur Organspende

- Zustimmung zur Spende bestimmter Organe

- Ablehnung der Spende bestimmter Organe

- Ablehnung von Organspende insgesamt

- Übertragen der Entscheidung auf eine andere Person

Alle Schülerinnen und Schüler bekommen bei der Veranstaltung eine Info-Broschüre, die auch zwei Organspendeausweise enthält. "Es gibt keinen Zwang für eine positive Entscheidung", sagt Ipach. Diese müsse auch nicht von heute auf morgen gefällt werden.